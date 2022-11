Juventus, dimissioni di massa del cda: lascia anche il presidente Agnelli

28 novembre 2022 a

Terremoto in casa Juventus. Il consiglio d'amministrazione della società calcistica di Torino si è dimesso in massa in concomitanza di un'assemlea straordinaria. Lascia la carica anche il presidente Andrea Agnelli. Con lui addio anche al vice-presidente Pavel Nedved, ex calciatore bianconero, e all'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, al quale resteranno le deleghe durante questo periodo di passaggio. Lasciano anche i membri Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia e Suzanne Keywood.

È un articolo della Gazzetta dello Sport a ricostruire i motivi dietro tale scelta: “Il coinvolgimento dell’organo nell’indagine Prisma, aperta dalla Procura di Torino con l’accusa di falso in bilancio, e le ultime contestazioni della Consob, che hanno spinto a rivedere il progetto di bilancio da approvare e far slittare per due volte l’assemblea degli azionisti (fissata adesso il 27 dicembre) hanno portato alla decisione unanime di fare un passo indietro”.