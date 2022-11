Cristiano Ronaldo, video imbarazzante ai Mondiali: cosa tiene nei pantaloncini?

25 novembre 2022 a

a

a

Lo strano gesto di Cristiano Ronaldo nel corso di Portogallo-Ghana, gara dei Mondiali di calcio di Qatar 2022 vinta dai lusitani per 3-2, ha scatenato la curiosità dei tifosi. Alla base c'è un video postato sui social in cui si vede il campione portoghese mettere le mani nei pantaloncini, cercando qualcosa per lungh secondi. Dopo un po', CR7 tira fuori qualcosa e lo mette in bocca per mangiarlo. "Ma Ronaldo tiene i biscotti nelle mutande?" si chiede uno dei tanti utenti di Twitter che ha commentato il video rimbalzato da TikTok.

Doppietta Richarlison, il Brasile stende la Serbia

Intanto Ronaldo, divenuto l'unico calciatore ad aver segnato in cinque diverse edizioni dei mondiali, non è più un calciatore del Mancherster United. Il suo futuro potrebbe essere in Arabia Saudita. Il ministro dello sport del paese, il principe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, ha sostenuto la possibilità di un’altra mossa per portarlo nella nazione dopo l'offerta già respinta da CR7. "Tutto è possibile", ha detto a Bbc Sport. "Mi piacerebbe vedere Ronaldo giocare nel campionato saudita. Avvantaggerebbe il campionato, l’ecosistema sportivo in Arabia Saudita, e ispirerà i giovani per il futuro. È un modello per molti ragazzi e ha una grande base di fan".