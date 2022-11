Roma, pronto l'annuncio per il rinnovo di Cristante fino al 2027: quanto guadagnerà

Marco Juric 15 novembre 2022 a

a

a

Tutto pronto in casa Roma per l’ufficializzazione del rinnovo di Bryan Cristante. Dopo la firma avvenuta diverse settimane fa, la Roma si prepara ad annunciare nei prossimi giorni il prolungamento fino al 2027 del centrocampista giallorosso. Rinnovo con adeguamento dell’ingaggio a circa 2,8 milioni di euro l’anno netti più bonus. Non il massimo salariale nella rosa allenata da José Mourinho, ma certamente un aumento importante dell’ingaggio promesso al calciatore dal direttore Tiago Pinto e avallato dalla società guidata dai Friedkin.

"Minacce e offese all'arbitro". Mourinho stangato dal giudice

Con altri 5 anni in giallorosso, Cristante diventerà, insieme a Mancini uno dei pilastri della Roma del futuro. Arrivato nell’estate del 2018 dall’Atalanta - l'operazione in totale è costata poco più di 30 milioni di euro -, Cristante è al secondo rinnovo con il club giallorosso dopo quello firmato a gennaio del 2020 sotto la gestione di James Pallotta. Probabilmente il contratto della vita per il centrocampista, che nel 2027 avrà 32 anni, di cui nove passati con la maglia della Roma.