Juventus-Empoli, i bianconeri di Allegri servono il poker

La Juventus si è imposta per 4-0 nella gara dell’11esima giornata di Serie A giocata all’Allianz Stadium di Torino. Per i bianconeri si è trattato della seconda vittoria consecutiva e senza prendere gol dopo il successo di sabato scorso nel derby mentre la serie positiva della squadra di Paolo Zanetti si è arrestata dopo il pari in casa del Torino e la vittoria al Castellani contro il Monza.

All’8’, Juventus in vantaggio con il primo gol della stagione di Kean. Cross dalla sinistra di Kostic, l’attaccante italiano ha tagliato sorprendendo alle spalle De Winter e con il destro di prima intenzione ha messo alle spalle di Vicario. Juventus ancora intraprendente dopo il vantaggio ma calata nell’arco della frazione e con un Empoli che, presa fiducia, ha cominciato a presentarsi dalle parti di Szczesny con regolarità fino a sfiorare il pari al 33’, quando una botta dal centro dell’area di Destro è stata respinta a pugni chiusi dal portiere polacco. Un minuto prima era stata invece la Juve a mancare il raddoppio con un colpo di testa di Kean uscito di un soffio, mentre al 36’ è stata la conclusione a botta sicura di McKennie a trovare il petto di Vicario.

"I conti li facciamo a fine anno". Cosa dice Agnelli a Max Allegri

L’Empoli ha continuato a spingere anche in avvio di ripresa e sugli spalti qualcuno ha iniziato a spazientirsi fischiando ripetutamente la squadra di Massimiliano Allegri. A riportare il sereno su uno Stadium sotto la pioggia ci ha però pensato McKennie che all’11’, su corner battuto dalla destra da Cuadrado, ha svettato più alto di tutti, e in particolare del suo marcatore Stojanovic, e ha trafitto ancora il portiere empolese. Tris e poker firmati Rabiot: prima, a otto minuti dal termine, il francese ha finalizzato un corner al bacio di Cuadrado con Vicario che si era prodotto in una grande parata resa inutile dalla "goal line technology" che ha convalidato la rete, quindi, in pieno recupero, ha messo dentro a porta vuota su affondo dalla destra di Danilo.