Adani e l'umiliazione pubblica ad Allegri: “Non capisce niente di calcio e di ippica”

La Juventus di Massimiliano Allegri è in enorme difficoltà in questo avvio del campionato di Serie A e Lele Adani ci va giù durissimo nei confronti del tecnico bianconero. Tra i due non scorre affatto buon sangue da diversi anni a causa di una lite andata in scena durante un’intervista in un post-partita del 2019 e ormai i siparietti e le battute sulla faida si sprecano. L’ultimo caso è quello andato in scena tra alcuni tifosi di calcio presenti al Festival Dello Sport per un match-esibizione di padel e l’ex difensore dell’Inter, al momento opinionista per la Rai. A margine dell’evento uno spettatore gli chiede: “Che ne sa Allegri del padel” e Adani non è riuscito a trattenersi, sparando a zero sul “nemico” sportivo: “Allegri non sa niente di padel, di ippica, di calcio, di ping pong, di niente!”. In particolare Adani rimprovera ad Allegri di giocare un brutto calcio con la sua Juve, mentre Max è un fautore dell’importanza del risultato prima della bellezza e dell’estetica di una squadra di pallone.