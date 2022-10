Infortunio per Angel Di Maria, Champions League amara per la Juventus

11 ottobre 2022 a

Partita amara quella giocata dalla Juventus contro il Maccabi Haifa in Champions League. Gli israeliani si sono imposti per 2-0 ma per Allegri le brutte notizie non sono finite qui. Oltre a una sconfitta che complica notevolmente il cammino dei bianconeri in Europa, la Juventus dovrà far i conti con i problemi dell'infermeria.

Si è fermato ancora una volta per infortunio Angel Di Maria, costretto al cambio al 24’ del primo tempo dopo aver accusato un fastidio al flessore della coscia destra, nel tentativo di rincorrere un pallone in profondità. Subito smorfia di dolore per l’argentino e la paura che possa trattarsi di una lesione muscolare. Max Allegri, insomma, dovrà fare anche a meno di Di Maria, protagonista con 3 assist nel match di andata. Ma i problemi per i bianconeri si aggravano ulteriormente in una stagione fin qui davvero molto amara.