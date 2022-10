Iker Casillas su Twitter: "Sono gay". Poi cancella e scoppia la polemica

09 ottobre 2022 a

a

a

Fermi tutti, Iker Casillas non è gay. Altro che coming out, l'ex portiere campione del mondo nel 2010 e campione d'Europa nel 2008 e nel 2012 con la nazionale spagnola, stava solo scherzando. “Spero che mi rispettiate: sono gay" aveva cinguettato su Twitter il giocatore scatenando un putiferio sui social. Una rivelazione clamorosa che è esplosa come una bomba sul web. Sotto al tweet addirittura la risposta dell'ex compagno di nazionale Charles Puyol, un tempo avversario con la maglia del Barcellona: "È il momento di raccontare la nostra storia" con tanto cuoricino allegato. Poi? Il messaggio clamoroso in cui l'ex portiere e capitano del Real Madrid augurava pure buona domenica ai suoi follower così com'era comparso è sparito mentre un diluvio di commenti ha inondato i social facendo scoppiare un vero e proprio caso.

Il campione di calcio fa coming out: “Sono gay”. Risposta a sorpresa del compagno

Solo uno scherzo? Una provocazione forse. In effetti sui quotidiani impazza da giorni un altro gossip sul giocatore, quello che lo vedrebbe insieme all'attrice e modella spagnola Alejandra Onieva. E allora per smentire le voci, senza però pensare alle conseguenze, Casillas avrebbe cinguettato ironicamente il coming out. Dunque una risposta, di cattivo gusto, al gossip sulle sue donne...