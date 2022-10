Calcio, Iker Casillas fa coming out: “Sono gay”. Risposta a sorpresa di Puyol

09 ottobre 2022 a

a

a

“Spero che mi rispettiate: sono gay”. Il messaggio a sorpresa è firmato da Iker Casillas, campione del mondo nel 2010 e campione d'Europa nel 2008 e nel 2012 con la nazionale spagnola. L’ex portiere e capitano del Real Madrid, squadra con cui ha vinto tutto ciò che era possibile vincere e di cui è stato a lungo una bandiera, ha deciso di fare coming out con un cinguettio su Twitter, augurando poi a tutti i suoi follower una buona domenica.

Ma le rivelazioni non finiscono qui. Nella valanga di risposte al messaggio sul social network del giocatore di calcio ce n’è uno in particolare balzato agli occhi: quello di Carles Puyol. L’ex difensore del Barcellona, anche lui punto fermo di una Spagna che ha fatto la storia del calcio, ha aggiunto una confessione ancora più intima a quella di Casillas: “È tempo di raccontare la nostra storia, Iker”. Il tutto corredato da un cuore e da un’emoticon con un bacio. A meno che non si tratti di qualche scherzo - sembra difficile - sarebbe un momento storico dello sport, visto il calibro dei due campioni coinvolti.