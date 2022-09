Roma in maglia nera, la battuta di José Mourinho: "Compratela, ci servono soldi"

13 settembre 2022 a

Rossa in casa, bianca in alcune trasferte e nera in Europa League. La Roma si prepara a lanciare la terza maglia disegnata da New Balance, che per questa stagione veste ancora la squadra in attesa del nuovo accordo con Adidas a partire della prossima stagione.

La divisa che verrà utilizzata giovedì all'Olimpico contro l'Helsinki, di cui è circolata nelle scorse settimane sul web un'anteprima, è nera con inserti rosa e ha sul petto un logo che cambia a seconda della prospettiva da cui viene vista la maglietta: si alternano il vecchio stemma Anni '30 "ASR" e la lupa tradizionale.

Una maglia diversa e inedita, che a quanto pare non piace a José Mourinho. "Giovedì abbiamo bisogno dei tifosi dopo che abbiamo perso la prima - ha detto a Dazn il tecnico dopo la vittoria sull'Empoli - giocheremo con la maglia nera che non mi piace molto ma va bene". Poi la battuta rivolta ancora ai tifosi: "Devono comprare questa maglietta, abbiamo bisogno di soldi".