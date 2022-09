Lazio, sorpresa a Formello: ecco il pilota Esteban Ocon. L'asso di F1 con Pedro e Immobile

Daniele Rocca 07 settembre 2022 a

Bella sorpresa alla vigilia del match di Europa League con il Feyenoord per la Lazio. Al centro sportivo di Formello un ospite d'eccezione: si tratta del pilota di Formula 1, Esteban Ocon. Il ragazzo del team Alpine è stato immortalato insieme ad alcuni calciatori, tra i quali anche Pedro e Ciro Immobile. Anche il francese ha condiviso uno scatto sui propri canali social. Foto con la maglia della Lazio, rigorosamente con il numero 31, quello che utilizza anche in pista durante le gare di Formula 1 (nel weekend è prevista la gara sul circuito di Monza). Fino a questo momento Ocon ha ottenuto 66 punti in campionato: è sempre andato a punti in questa stagione, eccezion fatta per tre occasioni.

Ocon ha poi parlato al canale ufficiale del club: "Ho avuto la possibilità di visitare il Centro Sportivo e di incontrare alcuni calciatori della Lazio, è stato bello conoscerli e vedere le strutture da vicino. Ho avuto questa opportunità grazie a Binance, sponsor dei biancocelesti e dell'Alpine, sono felice di aver potuto vedere qualcosa di diverso rispetto al mio lavoro. Sono un tifoso del PSG e seguo il calcio in generale, uno sport con valori importanti, so che Immobile è un grande appassionato di Formula 1 quindi abbiamo parlato un po' di macchine, mi ha fatto vedere anche la sua (ride, ndr)".

foto Marco Rosi - SSLazio