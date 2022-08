Roma, Andrea Belotti alla corte di José Mourinho. Domani le visite mediche per il Gallo

Filippo Biafora - Emanuele Zotti 27 agosto 2022 a

a

a

Andrea Belotti è pronto a rafforzare l’attacco della Roma, con la società che ha regalato a José Mourinho il primo dei due colpi chiesti dopo la sfida con la Cremonese. Il centravanti, che ha scelto di non rinnovare il contratto con il Torino e andare a scadenza, domani - al momento è in vacanza in Cilento - svolgerà le visite mediche prima di firmare l’accordo da svincolato e mettersi subito a disposizione del suo nuovo allenatore.

A sbloccare l’arrivo del Gallo è stata la definizione dell’intesa con la Cremonese per la cessione di Felix, giocatore su cui i lombardi sono in pressing da due mesi: il primo faccia a faccia tra Tiago Pinto e Simone Giacchetta, direttore sportivo dei neopromossi, risale allo scorso 23 giugno a Milano, alla presenza dell’intermediario Paolo Busardò. Oltre a stringersi la mano per Ndiaye e Milanese la Cremonese si era fatta sotto per il ghanese, che in quel momento non era considerato cedibile. Con il passare delle settimane le cose sono cambiate e Pinto ha dato il semaforo verde per far svolgere le visite mediche al giovane del 2003 (arrivato per 550mila euro) dopo che è stata soddisfatta la sua richiesta. Al club di Trigoria andranno infatti 6 milioni, più 3 di bonus (500k euro per salvezza, 1 milione per i gol e 1,5 milioni per le presenze) e manterrà inoltre il 10% della futura rivendita.

Il via libera per Felix ha quindi sbloccato il matrimonio tra la Roma e Belotti, che poteva celebrarsi già nell’estate del 2021. Sempre Busardò propose il giocatore a Pinto, al tempo a caccia di una spalla per Dzeko, che si scontrò con le eccessive richieste del Torino e virò su altri obiettivi. La Roma non ha smesso di apprezzare il profilo dell’ex capitano granata e a luglio ne ha nuovamente sondato la disponibilità, trovando un’intesa di massima. L’attesa, per via della mancata cessione di uno tra Felix e Shomurodov, è stata un po’ più lunga del previsto, ma ora finalmente lo Special One potrà abbracciare il suo nuovo attaccante, dopo averlo già coccolato in conferenza stampa una settimana fa: “Se è vero che vuole tanto venire alla Roma, mi piace tanto questo feeling. Se viene o non viene non posso dirlo perché non lo so. Aspettiamo e vediamo”. E ora il Gallo, che ha rifiutato numerosi corteggiamenti pur di mantenere fede alla parola data alla Roma, è pronto a cantare davanti alla Curva Sud.