Us Open 2022, Novak Djokovic escluso. L'annuncio del tennista: "Non posso viaggiare"

Novak Djokovic non parteciperà agli Us Open, in programma dal 29 agosto all’11 settembre. È lui stesso a confermare la notizia con un tweet. "Purtroppo, questa volta non potrò viaggiare a New York per gli US Open. Grazie per i messaggi di amore e sostegno. Buona fortuna ai miei compagni giocatori. Mi manterrò in buona forma e con spirito positivo e aspetterò un'opportunità per competere di nuovo. A presto mondo del tennis" ha scritto l'ex numero uno al mondo.

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. See you soon tennis world! — Novak Djokovic (@DjokerNole) August 25, 2022

Il Center for disease control statunitense (il centro di controllo per le malattie) ha confermato l’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 per tutti coloro che entrano negli Stati Uniti dall’estero. Questa regola preclude ogni possibilità di partecipazione al torneo del tennista serbo che non è vaccinato. Gli organizzatori del torneo ribadiscono l’obbligo sul sito ufficiale, sottolineando che non sono previste deroghe. Non è la prima volta che le posizioni no vax di Djokovic non gli permettono di gareggiare: questo è infatti il secondo Slam che Djokovic non giocherà nel 2022 dopo gli Australian Open.