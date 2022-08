Georginio Wijnaldum, frattura della tibia. Tegola per la Roma, il centrocampista fuori sei mesi

21 agosto 2022 a

Tegola per la Roma che perderà per un lungo periodo Georginio Wijnaldum. Il calciatore olandese, centrocampista, ha riportato infatti una frattura alla tibia destra a seguito di uno scontro durante l’allenamento svolto oggi. In serata il comunicato della società giallorossa sui propri canali social.

"In seguito a un trauma riportato durante la seduta odierna di allenamento, Wijnaldum è stato sottoposto in serata ad accertamenti clinici che hanno evidenziato la frattura della tibia destra. Il calciatore sarà sottoposto a ulteriori controlli nei prossimi giorni". Bruttissima notizia per Josè Mourinho e la squadra capitolina, che dovrà fare a meno del centrocampista olandese, arrivato in questa sessione di mercato, per diverso tempo. Secondo le prime stime, si parla di uno di stop di circa sei mesi.