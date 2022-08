Calciomercato, Georginio Wijnaldum alla Roma: ci siamo. Il club lo vuole a Ciampino nel pomeriggio

Filippo Biafora 04 agosto 2022 a

a

a

Un altro tassello per la Roma di José Mourinho. Dopo aver completato le operazioni per portare in giallorosso Mile Svilar, Nemanja Matic, Zeki Celik e Paulo Dybala ora la società dei Friedkin è riuscita a piazzare il colpo a centrocampo: Georginio Wijnaldum è della Roma. Dopo oltre due settimane di trattativa Tiago Pinto ha messo il piede sull’acceleratore - già da alcuni giorni le parti erano più che vicine e ai dettagli - e ha trovato l’intesa finale con il Paris Saint-Germain, che aveva messo il centrocampista olandese sul mercato e non lo aveva inserito nel progetto del nuovo allenatore Galtier.

Wijnaldum, reduce da un’annata in chiaroscuro, ha tutta la voglia di dimostrare ai francesi che hanno commesso un grosso errore a lasciarlo andare via e a trattarlo così dopo che lui aveva accettato di rimangiarsi un accordo con il Barcellona per provare l’esperienza a Parigi. La trattativa per l’ex Liverpool, squadra con cui ha vinto una Champions League e una Premier League da assoluto protagonista, è nata grazie all’intuizione dell’intermediario Luca Bascherini, che ha avuto il mandato per offrirlo ai club italiani. Mentre al Nord hanno nicchiato per via del lauto ingaggio da 7 milioni netti e ricchi bonus, la Roma di Pinto e Mou ha subito capito di avere la chance di portare a Trigoria Wijnaldum e di aggiungere alla rosa il tanto atteso giocatore di grande qualità e sostanza in mediana.

Il classe 1990 non ha avuto indugi sull’accettare la corte romanista e in brevissimo tempo è stato trovato un accordo tra lui e la sua nuova società, che forte della stretta di mano con il ragazzo e il suo agente ha potuto imbastire al meglio la trattativa con il PSG. Anche qui c’è lo zampino dello Special One, che al telefono ha spiegato a Wijnaldum il progetto che sta costruendo: il sì è stato pressoché immediato. Ora è tempo delle questioni burocratiche: sbarco insieme alla famiglia e agli agenti a Roma per i test medici (c'è uno slot prenotato a Ciampino per le 17.15, ma l'orario è ancora da confermare e non è escluso un leggero ritardo), foto di rito e firma sul contratto. Poi domenica, davanti ad uno Stadio Olimpico gremito anche in quella che sarà una calda domenica d’agosto, la presentazione davanti ai nuovi tifosi, pronti ad accogliere “Gini” a braccia aperte.