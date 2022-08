Calciomercato, Wijnaldum alla Roma: si attende l'ok per lo sbarco

03 agosto 2022 a

Un ultimo ok. Ecco cosa manca per rendere ufficiale l'acquisto di Georginio Wijnaldum, che di fatto già si sente un giocatore della Roma. Le contrattazioni tra il gm giallorosso Tiago Pinto, il Psg e gli agenti del centrocampista olandese procedono spedite verso la fumata bianca, a questo punto resta solo da capire quando verrà dato il via libera a Wijnaldum per viaggiare verso la Capitale, dove si sottoporrà alle visite mediche e firmerà il contratto.

I tifosi sono in fermento, ma si può intanto escludere che l'ex Liverpool possa sbarcare stanotte a Roma. Possibile invece lo faccia nella giornata di domani, con l'obiettivo di poterlo presentare all'Olimpico in occasione della sfida con lo Shakhtar in programma domenica sera, a una settimana dal via del campionato.

Intanto Mourinho si è divertito ad alimentare sui social la grande attesa dei romanisti, postando in una story su Instagram la foto dell'avvocato del club, Daniele Muscarà, al lavoro al computer di Trigoria.

"Mettendo pressione all'avvocato del club. Dai Daniele!" scrive lo Special One, facendo credere ai tifosi che il legale stesse lavorando proprio alla stesura del contratto da inviare a Wijnaldum.