Enock Balotelli rivolge appello per il fratello Mario al Napoli: farebbe storia

Napoli sogna Balotelli. Enock, suo fratello, vorrebbe che questo sogno si avverasse quanto prima. E così in radiovisione su RTL 102.5 News, con Francesco Fredella e Francesco Ciannamea, parla senza freni di quello che potrebbe essere il colpo dell’estate: l’arrivo di super Mario nella città del Golfo. Per adesso, però, tutto resta appeso ad un filo. Nulla di certo, c’è solo una battuta che - secondo alcuni insider - Balo avrebbe fatto a Spalletti dopo il gol al Napoli nel corso di un’amichevole.

COSA È ACCADUTO IN CAMPO?

Super Mario gioca per appena 45 minuti e segna. Arriva il gol nel corso dell’amichevole tra Adana Demispor e Napoli. E Spalletti, a Castel di Sangro, nota per l’ennesima volta l’ex azzurro. Che a fine partita dice: “Fisicamente sto benissimo, le qualità ci sono, vedremo”. Poi Balotelli dice che non ha mai giocato nel Napoli per un motivo ben preciso. Ecco le sue parole a fine partita: “Ho sempre detto che sarebbe stato un sogno per me giocare a Napoli, purtroppo io rispetto tantissimo De Laurentiis ma penso che lui non mi abbia mai voluto e per questo motivo io non sono mai venuto a Napoli, io ho sempre detto...magari…”.

L’APPELLO DI SUO FRATELLO ENOCK

Il fratello di super Mario interviene a RTL 102.5 News mentre si parla, in diretta, proprio del possibile arrivo di Balo nella città del Golfo. “Fate un appello a De Laurentis, i tifosi lo vorrebbero. Dovrebbero farlo loro...”, dice in radiovisione. “Lo vedrei molto bene al Napoli”, continua. “Con Osimhen lì davanti lo vedrei molto bene. Il suo arrivo a Napoli farebbe storia, non so se davvero abbia detto all’allenatore quelle frasi uscite sui giornali”.

Cosa risponderà Aurelio De Laurentis? L’appello è ufficialmente partito. Per adesso non si sa cosa possa accadere nel destino calcistico di Mario Balotelli.