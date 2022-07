I tifosi laziali a Lotito: "Compraci Mertens". E lui...

"Presidè portaci Mertens". I tifosi della Lazio non si accontentano degli acquisti fatti finora da Lotito e gli chiedono altri "regali". Fuori dall'hotel che ospita la squadra biancoceleste nel ritiro di Auronzo di Cadore, il presidente è stato avvicinato da un gruppetto di laziali. "Facci sto regalo dai - lo incalzano riferendosi all'attaccante svincolato dal Napoli e fedelissimo di Sarri - è l'ultimo regalo, guadagna (come Sergej), due milioni e mezzo". Lotito li ascolta, li guarda ma non replica. E la sua faccia è tutto un programma...