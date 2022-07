Formula 1, a Silverstone trionfa la Ferrari di Carlos Sainz. Battuti Perez e Hamilton, quarto Leclerc

03 luglio 2022 a

La Ferrari di Carlos Sainz si aggiudica il Gp di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone in una gara incredibile. Lo spagnolo conquista la sua prima vittoria in F1 davanti alla Red Bull di Sergio Perez e alla Mercedes di Lewis Hamilton. Quarta l’altra Ferrari di Charles Leclerc.

E così dalla battaglia di Silversone spicca una Ferrari. Non è quella di Leclerc, che avrebbe potuto approfittare dei guai della Red Bull di Marx Verstappen, ma che comunque limita i danni e si porta a casa un buon quarto posto. Alle spalle dello spagnolo, la Red Bull di Sergio Perez e la Mercedes di un Lewis Hamilton decisamente positivo davanti al pubblico di casa. Un incidente di una certa gravità, un tentativo di invasione di pista. Il GP di Gran Bretagna di F1, decimo appuntamento Mondiale per questo 2022, è stato piuttosto movimentato.

Pochi istanti dopo il via, una bandiera rossa ha costretto i piloti ad interrompere la corsa. Mentre in testa la Red Bull di Max Verstappen, partita dalla seconda posizione in griglia, ha preso la leadership davanti alla Ferrari di Carlos Sainz, alla Mercedes di Lewis Hamilton e all’altra Rossa di Maranello guidata da Charles Leclerc, l’AlphaTauri di Zhou Guanyu e la Williams di Alexander Albon hanno riportato la peggio in un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Alla prima curva, infatti, la Mercedes di George Russell ha commesso un errore, finendo poi contro l’AlphaTauri di Pierre Gasly, che a sua volta ha poi perso il controllo della monoposto, finendo contro quella di Zhou. L’auto del pilota cinese si è così ribaltata più volte e per poi finire il suo volo sulla ghiaia. Coinvolta anche la Williams di Albon: lui e Zhou, oltre agli altri piloti coinvolti, non hanno per fortuna riportato conseguenze serie.

A rendere ancor più movimentato l’avvio del GP britannico, anche il tentativo di invasione da parte degli attivisti di Just Stop Oil, comunque in parte riuscito. Gruppo britannico di attivisti per il clima, ha rivendicato l’invasione: «Non possiamo essere spettatori mentre il nostro pianeta brucia», hanno scritto sui social, chiedendo «al Governo di sospendere immediatamente i nuovi progetti di petrolio e gas nel Regno Unito e continueremo a interrompere sport, eventi culturali fino a quando questa richiesta non sarà accontentata». Per quanto riguarda la gara, dopo il primo stop, si è ripartiti dopo aver sistemato la pista. Ma con le posizioni della griglia di partenza, annullando di fatto quanto successo al primo giro: Carlos

Sainz, quindi, si è potuto riprendere la leadership. All’11esimo giro, però, la situazione sembra ripetersi, complice un errore di

Sainz che va largo: Verstappen, così, rimette le mani sulla prima posizione. Ma non può già cantar vittoria, visto che dopo 2 giri appena, una foratura lo costringe prima al rientro ai box e poi, dopo il ritorno in pista, alla sesta posizione. Per il leader del Mondiale, le cose non andranno bene neanche dopo, visto che scenderà all’ottava, alla nona e poi alla settima definitiva posizione. In testa, invece, le Ferrari prima battagliano tra loro, con Leclerc che riesce a riprendere e poi a superare Sainz, e poi con Hamilton, che resta in testa davanti al suo pubblico giusto il tempo del pit stop del monegasco della Ferrari e fino al suo pit.

Ma un GP così folle, non avrebbe potuto certo arrivare fino alla fine in totale tranquillità. La Alpine di Esteban Ocon, infatti, si ferma in pista al giro numero 39, causando l’ingresso in pista della Safety Car. La corsa, quindi, si riapre anche a causa delle diverse gomme montate dai primi della corsa: Leclerc ha gomma dura, Sainz e Hamilton soft, Perez gomma soft rossa. Proprio quest’ultimo, una volta rientrata la vettura di sicurezza, risale, superando sia Sainz che Hamilton, portandosi alle spalle di Leclerc. Nel duello tra i due, ha la meglio la Red Bull di Perez che supera il monegasco. Ma non è ancora tutto: si rifà sotto Sainz che beffa tutti e si porta in prima posizione, davanti a Perez e Leclerc a 8 giri dalla fine. Ma dietro un Hamilton che già nelle libere aveva dato segnali di una certa vitalità e che in gara non è da meno: a 4 tornate, infatti, beffa Leclerc e si prende l’ultimo gradino del podio. Le posizioni non cambiano più: Sainz bissa l’ottimo lavoro fatto con la pole position e si porta a casa una vittoria importantissima nella battaglia di Silverstone, bella rimonta nel finale di Perez e Hamilton si conferma in ripresa. Leclerc limita i danni nonostante le gomme dure, mentre Verstappen non va oltre un settimo posto, al termine di un GP spettacolare.

«Non so cosa dire, è fantastico ottenere la prima vittoria con la Ferrari qui a Silverstone. È una giornata speciale che non dimenticherò mai», ha detto il pilota della Ferrari dopo la vittoria: «Oggi sapevo che avrei avuto un’opportunità e l’ho sfruttata».

