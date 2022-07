Carlos Sainz in pole position su Ferrari, a Silverstone non accadeva da 10 anni

02 luglio 2022 a

Carlos Sainz conquista la pole position nel Gran Premio di Gran Bretagna, a Silverstone, su pista bagnata per la pioggia. Con il tempo di 1'40''983, il pilota spagnolo della Ferrari ha preceduto di appena 0.072 millesimi la Red Bull di Max Verstappen, terza l’altra Ferrari di Charles Leclerc di 0.315 centesimi. È la prima pole in carriera per Sainz Jr., che incredulo al team radio ha chiesto ai meccanici: "È uno scherzo?". Ma no è tutto vero.

È stata la pole position numero 237 per la Ferrari nella storia della F1, l’ultima a Silverstone risaliva a 10 anni fa con Alonso. Quarto posto per Sergio Perez sull’altra Red Bull a 0.633 da Sainz, seguito dalla Mercedes di Lewis Hamilton a 1.012. Sesto posto per Lando Norris su McLaren a 1.101, davanti al veterano Fernando Alonso su Alpine a 1.133. Soltanto ottavo George Russell sull’altra Mercedes a 1.178. Chiudono la top ten il cinese Guanyu Zhou su Alfa Romeo a 1.1736 e il canadese Nicolas Latifi su Williams.

