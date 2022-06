Gran Premio in Azerbaijan, disastro Ferrari. Leclerc e Sainz costretti al ritiro

12 giugno 2022 a

Clamoroso in Azerbaijan: Charles Leclerc e Carlos Sainz sono costretti a un doppio ritiro sul circuito di Baku. Lo spagnolo per un problema idraulico nel corso del 9 giro, il monegasco invece al 21esimo per rottura del motore, ancora una volta mentre era in testa alla gara come successo in Spagna.

Leclerc conquista la pole nel Gran Premio d'Azerbaijan

Continuano così i problemi di affidabilità per la Ferrari che, dopo un inizio di stagione super, ora si ritrova a fare i conti con tanta sfortuna. Un doppio ritiro per la rossa non succedeva da Australia 2019.

