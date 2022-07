Alessandro Florenzi saluta la Roma: "Un viaggio splendido"

01 luglio 2022 a

«Ciao Roma, é stato un viaggio splendido!». Alessandro Florenzi sceglie i social per congedarsi dai giallorossi: dalla prossima stagione il 31enne esterno sarà a tutti gli effetti un giocatore del Milan, che lo ha riscattato. «Avevo 11 anni la mia prima volta a Trigoria. In vent’anni solamente quattro volte ti ho detto arrivederci - scrive Florenzi - La prima volta per crescere e "farmi le ossa" e negli altri casi perché a volte la vita ci insegna ad accettare situazioni che vanno diversamente da come abbiamo sempre immaginato. Ho scelto la via del silenzio, perché è qui che nasce per me il significato di rispetto per una squadra e per una società. Ci tengo con tutto il cuore a ringraziare le persone che hanno lavorato in questi anni a Trigoria, insieme siamo stati "Casa". Sereno e consapevole di aver dato il massimo per la maglia e i tifosi...vi auguro il meglio!».

Alessandro Florenzi, insomma, è definitivamente un calciatore del Milan. L’ex capitano della Roma è stato ceduto definitivamente al club rossonero. A comunicarlo lo stesso club giallorosso. «L’AS Roma comunica di aver raggiunto l’accordo con l’AC Milan per il trasferimento a titolo definitivo di Alessandro Florenzi. Florenzi, 31 anni, passa definitivamente in rossonero dopo aver trascorso al Milan anche la stagione 2021-22 in prestito - si legge nella nota del club giallorosso - Prodotto del settore giovanile giallorosso, Florenzi ha esordito in prima squadra nel maggio 2011. Nazionale italiano, ha collezionato 279 presenze con il Club in tutte le competizioni, segnando 28 gol. Dopo il prestito al Crotone nella stagione 2011-12, nelle ultime stagioni Florenzi ha militato - sempre a titolo temporaneo - anche nel Valencia e al Paris Saint-Germain. Il Club augura ad Alessandro il meglio per questa nuova fase della sua carriera».

