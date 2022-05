La festa della Roma continua al Circo Massimo. Pullman scoperto e tripudio per la Conference League

Massimiliano Gobbi 26 maggio 2022 a

I giocatori della Roma e la coppa della Conference League conquistata nella notte magica di Tirana sono nella Capitale. I festeggiamenti per la vittoria contro il Feyenoord e la conquista del trofeo continueranno nel pomeriggio in un luogo simbolo per la storia giallorossa, ossia il Circo Massimo. È dove è stato festeggiato l'ultimo scudetto della Roma il luogo prescelto per continuare la festa e dove la squadra arriverà con un pullman scoperto per ricevere l'abbraccio dei suoi tifosi.

Roma nella storia. Dopo 14 anni arriva un trofeo importante

Il programma - Il pullman giallorosso partirà alle 16.15 da Trigoria per arrivare al museo delle auto della polizia; da qui, a bordo di due pulman scoperti con colori e logo della Roma, i giallorossi partiranno per arrivare alle 16.50 al Circo Massimo passando per via Cristoforo Colombo, Terme di Caracalla e Piazza di Porta Capena.

Al Circo Massimo, secondo quanto si apprende, faranno il giro dell'arena per 2 o 3 volte per poi dirigersi verso il Colosseo. Alle 20.30 è previsto il rientro dei due bus al museo auto della polizia e successivo rientro a Trigoria.

