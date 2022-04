Francesco Totti battuto dalla Lazio di calcio a 8 perde le staffe: che lite in campo

26 aprile 2022

Tanti applausi, ma anche qualche scintilla. Ieri sera Francesco Totti è stato protagonista della "Notte delle finali" della Lega Calcio a 8 andata in scena al Campo Roma, lo storico centro sportivo della Romulea nel quartiere San Giovanni. Lo storico numero 10 della Roma è sceso in campo con il Totti Sporting Club per affrontare la Lazio: ad avere la meglio sono stati i biancocelesti che hanno chiuso il match sul punteggio di 4-2. Prima del fischio finale in campo è andato in scena un piccolo parapiglia, con l’ex capitano della Roma che ha risposto alle provocazioni di un avversario con uno spintone. A riportare la calma sono stati il direttore di gara e i compagni di squadra di Totti (tra cui Davide Moscardelli). Un attimo di nervosismo subito rientrato, con la bandiera romanista apparsa sorridente e disponibile con i presenti durante la cerimonia di premiazione.