Psg fuori controllo, "rissa tra Donnarumma e Neymar". Che cosa è successo nello spogliatoio

Rissa Donnarumma-Neymar negli spogliatoi del PSG? Sì, no, forse. Per la stellare squadra francese e soprattutto per il portiere Gigio Donnarumma, al Bernabeu, è stata una notte da incubo: sconfitta in rimonta per 3-1 con una papera di Donnarumma talmente grossolana che “L’Equipe” gli ha dato 2 in pagella e lo ha definito il “becchino del Psg”, mentre il proprietario, Nasser Al-Khelaifi, ha fatto una sfuriata contro gli arbitri.

Ma secondo Marca, il campo avrebbe lasciato scorie anche tra i compagni di squadra con una lite accesa, ai limiti della rissa, tra Donnarumma e Neymar al rientro negli spogliatoi. Il brasiliano avrebbe rinfacciato all’ex milanista gli errori commessi e l’azzurro avrebbe replicato di pensare alla palla persa che ha innescato il raddoppio di Benzema. Una parola tira l’altra e con l’adrenalina a mille, i due team mate sarebbero stato a un soffio da mettersi le mani addosso.

A separarli il tempestivo intervento dei compagni. Una ricostruzione che l’entourage di Donnarumma ha smentito categoricamente liquidando la faccenda con “non è successo niente di quello che è stato scritto”.

La partita valida per il passaggio di turno in Champions League avrà sicuramente una conseguenza per il club francese. L’arbitro olandese Makkelie ha messo a verbale che “Il presidente e il direttore tecnico del PSG hanno mostrato un comportamento aggressivo e hanno cercato di entrare negli spogliatoi degli arbitri. Quando l’arbitro ha chiesto loro di uscire, hanno bloccato la porta e il presidente ha colpito deliberatamente e rotto la bandiera di uno degli assistenti”.

