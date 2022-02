Bufera su Kurt Zouma del West Ham. Calci e schiaffi al gatto, il video choc: ora rischia il licenziamento

08 febbraio 2022 a

Bufera sul calciatore del West Ham Kurt Zouma finito nel mirino delle associazioni britanniche in difesa degli animali e di tanti tifosi che ne chiedono il licenziamento. Il difensore della Premier League e della nazionale francese infatti è protagonista di un video, finito su Snapchat e pubblicato in esclusiva dal Sun, che ha fatto indignare tutti. Nel filmato si vede il calciatore prendere a calci il suo gatto, inseguirlo per tutta casa e rifilargli uno schiaffo, tra l'altro davanti a un bambino che lo "aiuta".

Le violenze ai danni del suo gatto del Bengala, questa la razza del felino, hanno provocato la reazione di migliaia di persone che hanno inondato la RSPCA, Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, di lamentele.

Zouma si è scusato dopo la diffusione delle clip girate nella sua casa da 2 milioni di sterline domenica pomeriggio. Il filmato secondo i tabloid inglesi è stato girato dal fratello di Zouma, Yoan, e pubblicato su Snapchat domenica pomeriggio, il giorno dopo che il difensore centrale è apparso per il West Ham in FA Cup. Il difensore della Premier League potrebbe ora affrontare un procedimento penale se l'ente di beneficenza RSPCA ritiene illegale il suo comportamento illegale a calci e schiaffi.

"Se fossi il capitano del West Ham lo caccerei dallo spogliatoio e non vorrei mai più scendere in campo assieme a lui. Questo è tutto ciò che non va nell'umanità, quindi non vorrei più giocare con Zouma, quello che ho visto mi ha assolutamente disgustato" ha detto a TalkSport è Chris Kirkland, ex portiere del Liverpool e della nazionale inglese secondo cui Zouma dovrebbe essere licenziato o quantomeno messo ai margini dai suoi stessi compagni di squadra. Qui di seguito e a questo link il video diffuso dal Sun.

West Ham ace Kurt Zouma filmed kicking and slapping his pet cat in horrific video pic.twitter.com/KucjtIzTCw — The Sun (@TheSun) February 8, 2022

