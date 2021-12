L'incubo di Benoit Paire, il tennista positivo 250 volte al Covid

29 dicembre 2021 a

Un incubo infinito, che dura da oltre un anno. Il tennista francese Benoit Paire è stato testato positivo al Covid per la 250ma volta, una diagnosi che ipoteca la sua partecipazione all’Australian Open e ha fatto scoppiare il suo malumore. «Francamente non ne posso più del vostro Covid di merda» ha sbottato il 32enne Paire su Twitter.

Il campione di tennis, 46mo nella classifica mondiale, era già stato testato positivo durante l’US Open nel 2020, costringendolo a una quarantena forzata a New York, e poche settimane dopo si era ritrovato nella stessa situazione al torneo di Amburgo.

Nello sfogo su Twitter, Paire non esita ad esprimere tutto il suo sconforto, più mentale che fisico. «Come sto? Per il Covid ho il naso che cola, ma per via di tutte queste quarantene trascorse in una camera dall’altra parte del mondo, non mi sento molto bene nella mia testa» ha riconosciuto il tennista. Dicendosi favorevole al vaccino al 100%, Paire auspica che tutti «tornino a vivere come prima, altrimenti non vedo l’interesse». L’Australian Open è in agenda dal 17 al 30 gennaio.

