La rivelazione di Bernie Ecclestone sconvolge la Formula 1: Lewis Hamilton si ritira

Un mondiale di Formula 1 perso all’ultimo giro può essere un trauma che neanche Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, sia in grado di superare per continuare a correre. Le voci di un ritiro del fenomeno inglese, battuto da Max Verstappen grazie ad una serie di sfortunate coincidenze che hanno favorito la Red Bull a discapito della Mercedes, sono sempre più frequenti e stavolta a parlare è un nome di peso all’interno del circus. Gli attuali vertici del mondo dei motori sono sicuri che Hamilton sarà al via delle corse nel 2022, ma Bernie Ecclestone non è di questo avviso: “Non credo che tornerà. La sua delusione ad Abu Dhabi è stata troppo grande. E in qualche modo è una cosa che posso capire".

Il 91enne, ex numero uno del mondiale, ha parlato al sito elvetico Blick proprio nei giorni in cui Hamilton ha smesso di seguire chiunque su Instragram: “Qualche giorno fa ho parlato con il padre di Lewis, mi ha subito detto che non avrebbe risposto a domande sul futuro di suo figlio. Quindi abbiamo parlato solo di affari. Ora per lui sarebbe il momento di affrontare il sogno di diventare un imprenditore della moda, visto che ha sette titoli mondiali come Michael Schumacher. Lewis avrà solo perdere nel 2022 non ha nulla da guadagnare. Inoltre resta da vedere chi avrà la macchina migliore con i nuovi regolamenti”.

Ecclestone non è affatto tenero e non si tira indietro nel criticare il direttore di gara Michael Masi, autore delle decisioni che hanno portato al ribaltone di Abu Dhabi, una gara sulla quale alla fine la Mercedes ha rinunciato al ricorso: “Il direttore di gara Masi avrebbe dovuto risparmiarsi qualche guaio e avrebbe dovuto alzare bandiera rossa subito dopo l’incidente di Latifi. Così avremmo avuto tre giri super nel finale. Le cose sono state fatte molto male”.

