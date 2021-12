Gian Piero Gasperini perde la testa dopo Atalanta-Roma: "Inspiegabile follia il gol annullato, era regolare"

18 dicembre 2021 a

a

a

Gian Piero Gasperini furioso ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta della sua Atalanta contro la Roma di José Mourinhio. Il tecnico dei bergamaschi è una furia per il gol annullato, una rete che avrebbe riportato il punteggio su una situazione di parità dopo il doppio svantaggio iniziale: “Mi aspetto una spiegazione, se l’ha toccata è in fuorigioco, questa è autorete di Cristante. Ma scherziamo? Il VAR ha 26 telecamere, questa roba come si fa a interpretare diversamente? Eravamo pronti ad iniziare da 2-2, poi magari la Roma vince lo stesso, ma è un’altra partita. Altrimenti è una follia, l’arbitro ha dato il gol. Oggi col pareggio era un’altra partita, senza togliere meriti alla Roma. Questa roba qui va spiegata”.

La Roma vince contro la Lega e fa cambiare la regola sull'inno allo stadio

Il regolamento dà ragione alla scelta degli arbitri, ma nessuno riesce a fermare Gasperini, con un timido tentativo di uno dei giornalisti di Dazn di fargli presente la situazione: “Abbiamo fatto errori tecnici, abbiamo sbagliato qualche appoggio e tiro e qualche situazioni, anche molto per merito della Roma per come si è difesa. Ma per 20 minuti del secondo tempo c'era una squadra che spingeva e una che faticava ad uscire. Senza togliere meriti alla Roma, questa roba qui va spiegata. E' difficile con le immagini televisive a dare una spiegazione che non esiste. Questa roba qui toglie credibilità. Le immagini determinano, dove la prende Palomino? Ma che roba è? Non lo tocca neanche Cristante, è dietro, ma non parliamo...Mettano la faccia gli arbitri, vengano qui a parlare come faccio io dopo il 4-1. Qui ne vale la credibilità del calcio. Questa qui è una cosa che non sta in piedi. Altrimenti stiamo sempre lì al giochino se disturbava… Ma di che parliamo. Se è fuorigioco questo, dopo - la conclusione delle dichiarazioni di un indiavolato Gasperini - lo sarà sempre”.

Calciomercato, chi sono i procuratori indagati. Le operazioni sospette e i club coinvolti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.