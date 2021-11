Evitiamo Ronaldo, Mancini carica gli azzurri per i playoff

Simone Pieretti 17 novembre 2021 a

Il giorno dopo, è sempre quello più duro. Senza l’adrenalina in corpo, e un pizzico di delusione, il ct della Nazionale Roberto Mancini torna sul pareggio di Belfast che condanna gli Azzurri ai play off. «Se potessi, eviterei il Portogallo - sottolinea il tecnico dell’Italia - ma se a marzo avremo modo di presentarci senza infortuni, potremo competere contro ogni altra squadra». Fa paura Cristiano Ronaldo. Non che Lewandowski sia un cliente comodo, ma la squadra azzurra fra quattro mesi potrebbe ritrovare quella competitività che le è mancata in questa seconda parte dell’anno solare. E’ necessario vedere il bicchiere mezzo pieno, senza farsi intimorire dallo spettro dei vichinghi, né farsi coinvolgere da una depressione figlia dei modesti risultati ottenuti negli ultimi mesi. «Pensavamo di essere già qualificati - ammette Mancini all’indomani della sfida di Belfast - bisogna saper accettare il verdetto del campo anche quando è negativo. Ci sono dei momenti in cui le cose non vanno bene anche se dai il massimo. Io comunque rimango molto fiducioso, credo nei miei ragazzi e nelle loro capacità. Contro la Svizzera ci siamo complicati la vita da soli, i rigori si possono anche sbagliare: questa volta è andata male, ma non dimentichiamoci che grazie ai rigori abbiamo vinto un Mondiale e un Europeo». Il 26 Novembre l’Italia conoscerà gli avversari dei play off: sarà un girone da quattro squadre, la semifinale è prevista per il 24 o 25 marzo, sfida che l’Italia giocherà sicuramente in casa, l’eventuale finale verrà programmata per il 28 o per il 29 marzo. In questo caso, la sede verrà decisa con un sorteggio al momento stesso della formulazione dei tre gironi.

L’esame di riparazione è a fine marzo, con l’Italia che per quella data potrebbe ritrovare protagonisti quasi dimenticati; in primis, il romanista Spinazzola, trai migliori in assoluto durante gli Europei. Dall’altra parte potrebbe esserci anche il laziale Manuel Lazzari, che dopo gli accorgimenti tattici di Sarri potrebbe proporsi per un postola protagonista in un ruolo che fatica a trovare un padrone. A centrocampo è certo il rientro di Verratti: il centrocampista del Paris fra pochi giorni riprenderà la preparazione dopo l’infortunio all’anca che lo ha costretto a saltare le ultime due sfide con la Nazionale. A centro dell’attacco tornerà Ciro Immobile, quanto mai insostituibile dopo quanto visto nelle ultime quattro uscite degli Azzurri: piaccia o no, il bomber della Lazio è l’unico attaccante all’altezza della situazione. Affidarsi ad altri attaccanti per i playoff sarebbe folle, oltre che autolesionistico; Mancini dovrà lavorare anche sugli attaccanti esterni che dovranno mettersi a disposizione della punta centrale, e non pensare alla gloria personale. Cosa che in nazionale accade frequentemente a discapito del centravanti di ruolo.

