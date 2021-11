L'Italia non vince nemmeno con l'Irlanda del Nord, dal trono d'Europa agli spareggi per il Mondiale

15 novembre 2021 a

L'Italia perde il primo treno per i Mondiali in Qatar. Niente vittoria con l'Irlanda del Nord, solo un pareggio per 0-0, e contemporaneo successo per 4-0 della Svizzera con la Bulgaria. La Nazionale guidata da Roberto Mancini, reduce dalla vittoria all'Europeo di questa estate, manca così la qualificazione diretta alla fase finale dei Mondiali. Ora sarà costretta a passare dagli spareggi.

Il ct sceglie inizialmente una formazione spuntata, con il "Gallo" Belotti e Scamacca in panchina. L'attacco che non doveva dare punti di riferimento, con Chiesa, Insigne e Berardi, non incide praticamente mai. Solo qualche spunto di Chiesa fermato dalla bravura del portiere avversario, che gioca in terza divisione. Mancini prova a cambiare le carte nel secondo tempo inoltrato, quando sente che la qualificazione gli sta sfuggendo di mano complice la Svizzera che inizia a segnare a raffica contro la Bulgaria. Entrano sia Belotti che Scamacca, entrano Locatelli e Bernardeschi per Jorginho e Insigne. Ma la situazione non cambia. In tutta la ripresa, praticamente, zero pericoli. E al novantesimo Bonucci salva pure sulla linea il gol vittoria dell'Irlanda del Nord. L'Italia piange. E la Svizzera ride.

