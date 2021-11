Maradona Jr pronto alla causa: "La faccia di papà sulle magliette del Napoli? Non li abbiamo autorizzati"

08 novembre 2021 a

L'omaggio del Napoli a Diego Armando Maradona, con la faccia del campione riprodotta sulle divise da gara contro il Verona, non è piaciuto a tutti.

«La maglia in onore di papà è un vanto ma mi dispiace per la nostra mancata considerazione da parte del Napoli, noi legittimi eredi, non siamo stati coinvolti e non abbiamo mai dato il consenso a questa operazione». Lo ha detto all’Adnkronos il figlio di Diego Maradona, Diego junior, in merito alla maglia speciale del Napoli con il volto del "Pibe de Oròo"sopra. «L’autorizzazione è stata firmata da Stefano Ceci, che è stato il manager di papà, adesso però non lo è più e siamo noi eredi gli unici deputati a firmare questo tipo di autorizzazioni -sottolinea Maradona-. È stato ritenuto valido un contratto che non esiste più e quindi agiremo per vie legali. Mi fa strano che una societa seria come il calcio Napoli abbia dato credito a questa persona».

Maradona junior precisa poi di «non aver assolutamente intenzione di intraprendere le vie legali con il Napoli» ma solo con Stefano Ceci, ex manager del padre. «Resta la sorpresa che una società così seria abbia dato credito a questa persona». «In Argentina è già partito un procedimento legale contro Ceci», conclude Maradona.

