Serie tv su Maradona: laziali fascisti, ci vogliono umiliare. Scoppia la polemica tra la Lazio e Amazon Prime Video

Daniele Rocca 07 novembre 2021

a

a

Una serie tv su Maradona che colpisce la Lazio. Polemiche per il prodotto televisivo presente sulla piattaforma di Amazon Prime: insulti rivolti alla società e ai tifosi biancocelesti. Il club sul proprio sito ufficiale ha pubblicato una nota per difendersi dalle accuse presenti nel docu-film: "Lasciamo giudicare al pubblico la qualità della serie 'Maradona' di Amazon Prime. Di certo però possiamo definire ridicoli quei pochi secondi che abbiamo visto, nei quali in modo del tutto arbitrario ed inverosimile si attribuiscono al campione argentino parole che mai avrebbe pronunciato: 'Quei fascisti ci vogliono umiliare'. La Lazio dell’epoca non era certo nelle condizioni ideali per fermare una squadra che lottava per lo Scudetto. Figuriamoci per umiliarla. E poi il richiamo al fascismo, tanto più odioso perché evocato con un chiaro intento diffamatorio. Si è riusciti insomma nello straordinario risultato di insultare una tifoseria ed una società, discostandosi dalla realtà ed anche dal pensiero dello stesso Maradona, che ha dimostrato in tante occasioni di essere amico della Lazio: è stato ospite a Formello, ha cantato il nostro inno, ha scambiato le maglie con i nostri giocatori. Faremo valere presso Amazon Prime e presso gli autori, il regista e gli sceneggiatori i nostri diritti, chiedendo per quanto ci riguarda che venga tagliata una scena tanto inverosimile quanto penosa, che manca di rispetto ai laziali e alla memoria di un grande Campione".

Serie tv su Maradona, partita con la Lazio e fanno dire a Diego che gli avversari sono dei fascisti. Mi sembra una forzatura notevole, totalmente fuori contesto. (Via @maurosimo66) pic.twitter.com/mDqwZ30ghg — Filippo Ricci (@filippomricci) November 6, 2021

