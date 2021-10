Napoli, disavventura per Luciano Spalletti: rubata l'automobile dell'allenatore

15 ottobre 2021 a

La sua avventura a Napoli è cominciata nel migliore dei modi sul campo, ma non è tutto rose e fiori nella città campana per Luciano Spalletti. L’allenatore della squadra di Aurelio De Laurentiis si è risvegliato questa mattina e non ha più trovato la sua Fiat Panda, rubata alle prime luci del giorno. Come riferisce Fanpage il veicolo era parcheggiato su corso Vittorio Emanuele, vicino l’hotel Britannique, dove il tecnico toscano alloggia attualmente e dove la squadra azzurra svolge il ritiro pre-partita prima di giocare allo stadio Maradona. Spalletti ha sporto denuncia e sono subito partite le indagini della Polizia.

