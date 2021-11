Il gol più doloroso di Tadic, come si presenta agli allenamenti. "Pene ingessato": la foto clamorosa

05 novembre 2021 a

Si era immolato rischiando i "gioielli di famiglia" tanto che i tifosi dell'Ajax lo hanno celebrato come un eroe. Parliamo di Dusan, capitano della squadra olandese che nel match di Champions League contro il Borussia Dortmund per siglare un gol si era allungato in scivolata verso la porta avversaria ma poi aveva inforcato dolorosamente il palo. La rete ha avviato la rimonta dell'Ajax che poi ha vinto col risultato di 3 a 1.

Nel day after della spaccata vincente ma dolorosissima il calciatore serbo ha usato l'autoironia: si è presentato agli allenamenti con un finto pene ingessato, fissato al collo come quando ci si rompe il braccio. Per rendere più realistico lo scherzo il finto gesso portava le firme dei compagni sulla fasciatura come testimoniato dalla foto diffusa su Instagram da Maurice van Berkel. "Ci vogliono diversi palloni per vincere a Dortmund", ha scherzato Tadic. La vicenda ricorda la scena finale del film cult L'allenatore del pallone, in cui il tecnico della Longobarda, Oronzo Canà (Lino Banfi), viene portato in trionfo dai tifosi: "Mi avete preso per un co***ne..." "No per un eroe"...

