Benvenuto Conte ma il tweet del Tottenham sbaglia tutto

L’avventura di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham è iniziata con un tweet sbagliato. L’account ufficiale della squadra londinese ha infatti pubblicato, e poi rapidamente cancellato, un messaggio di benvenuto in spagnolo, non proprio calzante per accogliere il neo-tecnico italiano, generando stupore nei propri follower e ilarità tra i supporter delle rivali cittadine.

Poco dopo l’account degli "Spurs" ha pubblicato un nuovo messaggio, «Buongiorno Antonio..», per provare a rimediare alla gaffe geografica e linguistica.

