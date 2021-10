Fratelli Hernandez nei guai: Lucas in carcere, il milanista Theo ha il Covid

13 ottobre 2021 a

Una giornata decisamente negativa in casa Hernandez. Lucas, difensore del Bayern Monaco, deve rispondere a un mandato di comparizione in carcere per aver violato una misura restrittiva. La ricostruzione fatta dal quotidiano spagnolo As, racconta che nel 2017 il giocatore, ai tempi all'Atletico Madrid, era stato condannato per violenza domestica ai danni della compagna Amelia Llorente.

Il tribunale penale di Madrid ha disposto ora l'incarcerazione del calciatore, che dovrà presentarsi in tribunale il 19 ottobre per il processo, ma i suoi avvocati hanno chiesto un'udienza in tempi più brevi

Da un Hernandez all'altro, di tutt'altro tenore il problema riscontrato dal difensore del Milan Theo. Di rientro dagli impegni con la nazionale francese, il terzino è risultato positivo al Covid ad un tampone effettuato a domicilio. Lo comunica in una nota il club rossonero, aggiungendo che «le autorità sanitarie competenti sono state informate e il calciatore sta bene».

Nei giorni scorsi era stato lo juventino Rabiot a risultare positivo al Covid nel ritiro della nazionale francese. Ora un nuovo guaio per il Milan, che ieri ha perso il portiere Maignan per un infortunio al polso che ha richiesto l'intervento chirurgico e lo terrà fuori fino a dicembre.

