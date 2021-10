Donnarumma sommerso dai fischi, San Siro non dimentica

06 ottobre 2021 a

San Siro non perdona, e non dimentica. Alla lettura delle formazioni di Italia e Spagna, semifinale di Nations League, il portiere azzurro, Gianluigi Donnarumma, è stato sommerso dai prevedibili fischi dei suoi ormai ex tifosi rossoneri. Il 22enne di Castellammare di Stabia, fino alla scorsa stagione stella del Milan e oggi estremo difensore del Psg, è infatti ormai da diversi mesi il bersaglio designato da parte di alcuni irriducibili che faticano ad accettare il suo trasferimento Oltralpe. Cori, striscioni, insulti sui social.

I fischi si sono ripetuti, durante la prima fase del match, ogni qualvolta Donnarumma è stato chiamato in causa dai difensori. Moltissimi applausi sono stati invece rivolti agli altri "Azzurri". La vittoria dell’Europeo è ancora ben presente nella memoria degli italiani. Così, a quanto pare, come il «tradimento» dell’ormai fu portiere per i tifosi rossoneri.

