Roma, il trapper inguaia Zalewski: il video delle polemiche arriva Trigoria

A Trigoria è bufera per un video sui social. La storia di Instagram è stata rimossa ma ha fatto in tempo ad alzare un polverone. Protagonista un amico dell'attaccante 19enne della Romadi Nicola Zalewski, il trapper Zep Dembo della Dark Polo Gang, che in un video mandato online di notte dice "Mourinho stamo a fa' schifo, stasera pippamo". Zalewski non dice nulla durante il video, ma il caso è arrivato a Trigoria.

Perché anche se rimosso, il video è stato salvato da parecchi tra gli oltre 22mila followers del trapper e sta avendo una diffusione molto ampia.Secondo quanto si apprende c’è stato un confronto e un chiarimento tra i dirigenti e il giovane calciatore, che ha detto loro di non esser riuscito a capire nella confusione quanto il suo amico stesse dicendo in quel momento e che non avrebbe fatto, ovviamente, alcun uso di stupefacenti e si è scusato. Il ragazzo, tra l'altro, ha perso recentemente il papà Krzysztof, dopo una lunga malattia e sta attraversando un momento delicato e la Roma, a quanto trapela, ha il dovere di stargli vicino e consigliarlo per il meglio.

Il video ha provocato sui social le più svariate reazione. Ma molti consigliano al giovane giocatore quantomeno di cambiare "amicizie".

