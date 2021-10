Gonzalo Villar prova a dimenticare il momento no con la passione per il padel

02 ottobre 2021 a

Con l’avvento di José Mourinho Gonzalo Villar ha visto il campo con il contagocce. Il centrocampista spagnolo non sta attraversando il suo momento migliore e oltre a tentare di caricarsi con alcuni post sui social sta provando a sgombrare la testa con il padel, sport che anche in Italia sta avendo un grande successo e che in Spagna è tra i più praticati. Il classe 1998 ha giocato diverse partite al circolo Dabliu dell’Eur, vicino a casa sua, e spesso i tifosi romanisti di zona si sono fermati a guardarlo praticare lo sport con la racchetta, come accaduto per la sfida disputata ieri sera, immortalata da un fan della Roma. Villar, dopo un periodo da protagonista sotto la guida di Paulo Fonseca, ha iniziato questa stagione con pochi minuti a disposizione ed una sola partita, quella di Conference League contro il Cska Sofia, in cui è partito da titolare. In attesa di trovare continuità sul rettangolo verde da calcio si diverte e prova a giocare a padel con gli amici.

