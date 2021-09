Lazio, che stangata. Due giornate di squalifica a Maurizio Sarri per la lite con Saelemaekers

Sullo stesso argomento: Milan show, Ibrahimovic schianta la Lazio e Sarri viene espulso

Stangata per Maurizio Sarri che non potrà sedere sulla panchina della Lazio per le prossime due partite, quelle contro Cagliari e Torino. Rientrerà per il derby con la Roma del 26 settembre.

Il giudice sportivo ha inflitto due giornate all'allenatore toscano "per avere, al termine della gara (contro il Milan, ndr), sul terreno di giuoco, cercato uno scontro verbale con un calciatore della squadra avversaria, assumendo un atteggiamento intimidatorio e inveendo contro il medesimo con parole minacciose (prima giornata); nonché successivamente al provvedimento di espulsione, per avere, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato la decisione arbitrale proferendo espressioni blasfeme (seconda giornata). Per quanto riguarda i calciatori, non figurano giocatori squalificati.

Il caso è quello del diverbio col milanista Saelemaekers. "Devi portare rispetto!", la frase che Sarri ha riservato al giocatore che lo aveva apostrofato in modo non gradito. "Mi ha fatto un gesto che a persone più anziane non si fa. Poi, però, si è risolto tutto perché Ibrahimovic l'ha portato a chiedere scusa" aveva poi spiegato il tecnico della Lazio.

