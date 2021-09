Paralimpiadi, storica tripletta azzurra nei 100 metri donne: oro ad Ambra Sabatini, argento a Martina Caironi e bronzo a Monica Contrafatto

04 settembre 2021 a

a

a

Oro per Ambra Sabatini, argento per Martina Caironi e bronzo per Monica Contraffatto: è storico e fantastico tris azzurro nei 100 metri dell’atletica leggera della categoria T63 alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. La Sabatini ha conquistato l’oro paralimpico con il record del mondo di 14.11. “L’abbiamo fatta sporca, siamo campioni del Mondo". Così le azzurre hanno commentato felici ai microfoni della Rai la medaglia d’oro nei 100 metri. "Si è creato un bello spirito, siamo felicissime. L’Inno sarà qualcosa di eccezionale. Complimenti ad Ambra per il record del Mondo", ha dichiarato la veterana Caironi. "È quello che sognavamo, è bellissimo", ha replicato la neo campionessa olimpica Sabatini che ha iniziato a gareggiare dopo aver perso una gamba in un incidente proprio ispirandosi alla Caironi, anche lei privata di un arto dopo un incidente in moto.

Bebe Vio oro nel fioretto! Cosa scappa alla Vezzali, così infilza la scherma italiana...

"Dedico questa medaglia anche all’Afghanistan, un paese che mi ha tolto qualcosa ma che mi ha dato molto" le parole Contrafatto ai microfoni di RaiSport. Soldato dell’Esercito, la campionessa azzurra ha perso la gamba destra nel 2012 durante una missione in Afghanistan in uno scontro a fuoco nella provincia di Farah. È stata anche la prima donna soldato dell’Esercito Italiano a essere decorata. Invitata a mandare un messaggio alle donne afghane in questo periodo difficile, dopo l’invasione dei Talebani, Contrafatto si è rivolta a tutte le donne: "Noi dobbiamo sempre stringere i denti e andare sempre avanti".

Fratelli d'Italia: Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi da leggenda alle Olimpiadi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.