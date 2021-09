Ultima beffa alla Juventus: Miralem Pjanic lascia il Barcellona e sceglie il Besiktas

02 settembre 2021 a

Sfumato il ritorno alla Juventus ma sempre fuori dai piani di Ronald Koeman, Miralem Pjanic lascia il Barcellona con destinazione Turchia, dove il calciomercato è ancora aperto. Secondo il quotidiano locale «Fanatik», il Besiktas ha vinto la contesa per l'acquisto andando in pressing sul 31enne centrocampista bosniaco: l’accordo potrebbe arrivare per un prestito con diritto di riscatto, col giocatore che ha già un’intesa col club di Istanbul. L'ex calciatore della Roma, cercato a lungo dai bianconeri di Massimiliano Allegri, ha postato una foto su Instagram che lo ritrae su un volo privato alla volta di Istanbul: il suo ingaggio sarà pagato per metà dai turchi. Un affare a costo contenuto.

