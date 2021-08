Steven Nzonzi segue la partita del PSG dal ristorante di lusso. Ma la Roma è in campo

Emanuele Zotti 30 agosto 2021 a

Lontana dagli occhi e anche dal cuore. Steven Nzonzi fino ad oggi ha rifiutato tutte le offerte arrivate al padre-agente e continua ad allenarsi a Trigoria nonostante la Roma abbia proposto diverse soluzioni al centrocampista. Per cambiare club il francese chiede una buonuscita da un milione e mezzo di euro ma, paradossalmente, la stagione e le sorti dei giallorossi in campionato sembrano essere l’ultimo dei suoi pensieri. Mentre la squadra di José Mourinho lottava sul campo dell’Arechi contro la Salernitana - gara vinta per 4-0 da Pellegrini&co - il francese si godeva una cena a base di sushi in un rinomato ristorante del centro di Roma in compagnia di alcuni amici. Tra una specialità giapponese e l’altra, Nzonzi non ha perso d’occhio lo smartphone con cui ha seguito tutta la gara di Ligue 1 tra il Remis e il PSG di Leo Messi: il tutto mentre la Roma - che gli paga lo stipendio - era impegnata in una partita ufficiale. Un episodio che dipinge perfettamente, se mai ce ne fosse stato bisogno, l’atteggiamento con cui il giocatore ha deciso di affrontare il suo ritorno nella Capitale in attesa di trovare una squadra che soddisfi le sue richieste contrattuali.

