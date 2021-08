Asta milionaria per il fazzoletto di Messi. Ed è giallo sulla mega offerta di una modella di Playboy

Francesco Fredella 26 agosto 2021 a

E adesso pure il fazzoletto di Messi va all'asta. Impossibile dimenticare quella scena epocale: il calciatore piange. I giornalisti scrivono, le agenzie sfornano take e il web esulta. Impazzisce. Una scena epocale che fa il giro della Rete diventando virale in pochissimo tempo.

Messi dice addio al Barcellona tra le lacrime. La frase sibillina sul futuro

Adesso, strano ma vero, il fazzoletto usato da Lionel Messi durante la conferenza d’addio al Barcellona viene messo all’asta. Il costo? Altissimo: un milione di dollari. E c'è chi ha cercato di comprarlo, senza riuscire a sfiorare quella somma astronomica per un fazzoletto (che resta il più pagato di sempre nella storia del calcio e non solo). Il Daily Star racconta che la modella di Playboy Luana Sandien sia arrivata ad offrire un cifra molto alta, ben 600mila sterline. “Ho offerto più della metà dell’importo pubblicizzato credendo che avrei vinto - svela la modella al tabloid - Ma l’annuncio è scomparso dopo la mia offerta, dal nulla. L’annuncio era online senza fornire ulteriori informazioni sull’esito dell’asta, quindi non sappiamo se qualcuno abbia acquistato il fazzoletto o se l’inserzionista abbia rinunciato all’idea. Io spero di avercela fatta”.

La scena di Messi in preda alle lacrime non la dimentica nessuno in questo caldo agosto: dopo 21 anni con la maglia del Barcellona arriva l'addio. Improvviso. E i giornali scrivono fiumi di pagine su Messi, uno degli eroi del calcio mondiale. «È il momento più duro di tutta la mia carriera», dice l'argentino davanti a sua moglie Antonella e ai tre figli. Piange disperato. Piange come un bambino. Piange perché la favola con la maglia del Barcellona è finita. E piangono anche fan e tifosi. «Io ho fatto di tutto per rimanere, mi sono anche abbassato lo stipendio della metà, poi non so cosa sia successo e non so se, dal canto suo, la società abbia cercato di venirmi incontro», conclude durante quella conferenza stampa epocale.



