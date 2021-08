Tokyo 2020, le Farfalle azzurre conquistano il bronzo e l'Italia chiude col botto: 40 medaglie olimpiche!

08 agosto 2021 a

Il bronzo delle Farfalle della ginnastica ritmica portaa a 40 il numero delle medaglie azzurre alle Olimpiadi di Tokyo , un risultato storico e senza precedenti nel nostroe sport. Emozione, gioia, e lacrime. Questi i sentimenti delle Farfalle azzurre delle ginnastica ritmica ai Giochi di Tokyo 2020 dopo il bronzo conquistato. «È un’emozione stupenda, non si può descrivere, siamo talmente contente. Questa medaglia incarna tutti i nostri sacrifici, il sudore e le lacrime che abbiamo versato negli ultimi cinque anni». Sono le parole del capitano della squadra nazionale di ginnastica ritmica, Alessia Maurelli, dopo la vittoria della medaglia di bronzo nella finale dell’All Around ai Giochi Olimpici di Tokyo.

«Questa vittoria -ha aggiunto- la dedichiamo alla nostra allenatrice, il ’nostro angelò, Emanuela Maccarani». Poi sulla finale olimpica aggiunge: «è sempre molto combattuta. Dopo le qualifiche di ieri, abbiamo azzerato tutto - ha raccontato la ginnasta ai microfoni di Rai Sport - e siamo ripartite. Ci siamo dette di gareggiare con cuore, unione e anima. Questo ci ha guidato dopo la prima rotazione e abbiamo fatto il secondo esercizio meglio che potevamo. La ritmica italiana c’è e siamo contenti di aver dato una spinta ulteriore con questa medaglia», ha concluso Maurelli con al fianco le altre compagne di squadre, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea e Daniela Mogurean.

"L’Italia Team vola alto, come le Farfalle. Splendido bronzo nell’All Around #RhythmicGymnastics e 40ª medaglia a Tokyo 2020. Grazie alle campionesse guidate da Emanuela Maccarani che ci regalano un altro primato: Italia a podio tutti i giorni. Il suggello a un’edizione storica!»" scrive su twitter il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

COme detto le Farfalle azzurre hconquistando la medaglia di bronzo nella prova a squadra della ginnastica ritmica, portano a 40 il medagliere dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo che termineranno oggi con la solenne cerimonia di chiusura (ore 20, le 13 in Italia) che consegnerà il testimone a Parigi 2024. Il bronzo di Tokyo è la terza medaglia a cinque cerchi della ginnastica ritmica azzurra. Oggi all’Ariake Gymnastics Centre di Tokyo le atlete allenate da Emanuela Maccarani - Alessia Maurelli (capitana), Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Martina Santandrea - hanno compiuto una vera e propria impresa considerando l’altissimo livello delle avversarie con la Bulgaria battere il Comitato olimpico russo. In precedenza la ginnastica ritmica italiana ai Giochi aveva conquistato un argento ad Atene 2004 (Elisa Blanchi, Fabrizia D’Ottavio, Marinella Falca, Daniela Masseroni, Elisa Santoni e Laura Vernizzi) e il bronzo di Londra 2012 (Elisa Blanchi, Romina Laurito, Marta Pagnini, Elisa Santoni, Anzhelika Savrayuk e Andreea Stefanescu).

