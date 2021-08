Marcell Jacobs, il segreto a tavola? Il "metodo ibrido" per mettere su muscoli, parla Spazzini

Francesco Fredella 02 agosto 2021 a

Riso basmati, pasta integrale, pollo, legumi, frutta secca, frutta fresca e tanto altro. Il menù del campione Jacobs, medaglia d’Oro a Tokyo, è assai variegato. Aggiungete anche pesce bianco e azzurro, gallette di grano saraceno, semi oleosi e c’è quasi tutta la sua alimentazione.

Ovviamente nulla viene lasciato al caso a tavola: i segreti alimentari del campione Marcel Jacobs, l’uomo più veloce al momdo, sono tanti. Lui, che è l’atleta più conosciuto e virale, aveva un solo obiettivo: vincere. E chi lo conosce bene, da vicino, ce lo racconta. Stiamo parlando di Giacomo Spazzini, che ha fondato Gs Loft, ed ha seguito per un anno circa il percorso nutrizionale di Jacobs. “Scendere sotto i dieci secondi era il suo obiettivo”, dice Giacomo Spazzini. Il campione olimpionico voleva integrare la parte di preparazione atletica all’integrazione alimentare.

“Abbiamo aumentato di 4 kg la sua massa muscolare e diminuito del 4% la massa grassa in un anno di lavoro insieme. Tutto attraverso la corretta nutrizione. Mangiava per stare in forma, ma serviva di più per il salto di qualità. Abbiamo iniziato un percorso con l’Hybrid metod, che ho fondato personalmente. Grazie alla ciclizzazione dei nutrienti abbiamo risvegliato il suo metabolismo per scrndere sotto i 10 secondi”, racconta Spazzini.

E’ stata fondamentale per lui l’alimentazione per ottenere ottimi risultati”, continua Spazzini. “Le proteine sino servite per aumentare l’ipertrofia muscolare, i carboidrati per l’energia e i grassi a sostegno del suo assetto ormonale”. Adesso l’uomo più veloce al mondo non ha più segreti a tavola.

