Tom Daley, oro nei nei tuffi e campione di uncinetto. Stupisce tutti a Tokyo 2020, ecco le sue creazioni

01 agosto 2021 a

a

a

Medaglia d'oro di tuffi nei tuffi sincronizzati da 10 metri a Tokyo 2020 e campione di uncinetto. Il campione olimpico Tom Daley ha stupito tutti quando, mentre assisteva alla finale del trampolino femminile dai tre metri, si è messo tranquillo in tribuna a sferruzzare.

Tokyo 2020, scoppia il caso del cavallo israeliano: "sfregio all'Italia"

Il giovane prodigio inglese dei tuffi ha una vera a propria passione per il lavoro a maglia tanto da parlarne nelle interviste dopo la vittoria olimpica spiegando come il suo hobby lo abbia aiutato a rilassarsi durante la preparazione.

Daley ha anche un account Instragram, "Made with love by Tom Daley", in cui mostra ai follower le sue coloratissime creazioni. Incurante di hater e critiche, che in passato hanno riguardato anche il coming out fatto nel 2013.

L'Italia sul tetto del mondo: oro per Jacobs e Tamberi. Impresa azzurra

"Quando ero più giovane mi sono sempre sentito quello solo, diverso e non adatto. C’era qualcosa in me che non sarebbe mai stato come la società voleva che fossi. Spero che qualsiasi giovane Lgbt là fuori possa vedere che non importa quanto ti senti solo in questo momento. Non sei solo. Puoi ottenere qualsiasi cosa", ha detto recentemente il fortissimo tuffatore inglese di 27 anni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.