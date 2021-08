Tokyo2020, trionfo Italia nell'atletica: oro per Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs

01 agosto 2021 a

Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d'oro nel salto in alto alle olimpiadi di Tokyo 2020, a pari merito con Essa Mutaz Barshim del Qatar con la misura di 2 metri e 37. Bronzo per il bielorusso Maksim Nedasekau con la stessa misura, ma un errore in più.

Marcell Lamont Jacobs ha vinto la medaglia d'oro ella finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con il tempo di 9 secondi e 80 centesimi, nuovo record europeo e italiano. Medaglia d'argento per l'americano Fred Kerley con il tempo di 9.84, bronzo per il canadese Andre de Grasse con 9.89. E' la prima volta che un atleta italiano conquista la medaglia d'oro nella gara più prestigiosa dell'atletica leggera. Per l'Italia è la medaglia numero 27 in questa edizione delle Olimpiadi, la quarta d'oro.

Un'autentica impresa per i due azzurri: l'Italia conquista una storica doppietta.

