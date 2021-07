Tokyo 2020, Vito Dell'Aquila oro ma non in amore. Lo sgarbo social alla fidanzata Elena Bertocchi, la frittata è fatta?

27 luglio 2021 a

Vito in amore non sembra proprio un’aquila. Il nostro campione olimpico Vito dell’Aquila compila le pagine gialle dei ringraziamenti dopo la vittoria della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Mette tutti, proprio tutti tutti, anche il vicino di casa o l’amico di infanzia. E poi conclude esausto: spero di non avere dimenticato nessuno... ed ecco spuntare sotto la terribile dimenticanza: la sua fidanzata, la campionessa di tuffi Elena Bertocchi che è lì a Tokyo con lui. Disperato lui prova a riparare: “ovviamente il mio cuore è anche per te…”. Anche?!? Qui la frittata è fatta!!!

"Ci tengo a ringraziare tutte le persone che sono salite a bordo con me e mi hanno accompagnato in questo lungo, faticoso ma meraviglioso viaggio. La vittoria non è solo mia, ma anche di tutte quelle persone che hanno lavorato e collaborato con me affinché questo risultato fosse possibile. Ed è giusto che ognuno sappia chi sono", scrive il pugliese. E via con l'elenco:

"Maestro Baglivo, mi hai cresciuto e mi hai fatto diventare uomo, te ne sarò sempre grato.

Maestro Nolano, sei un autentico genio del Taekwondo. Non sbagli tatticamente un incontro, che sia uno.

Maestro Lo Pinto, sei un grande lavoratore e ogni giorno percorri km e km per venire a prepararci al meglio.

Francesco, il nostro Professore, sei un ragazzo meticoloso e preciso, curi ogni dettaglio e non dormi per trovare una soluzione a tutto.

Claudio Treviso, il mio fratello maggiore, il mio preferito.

Carlo, la mia fonte di ispirazione e di tanti altri giovani atleti.

Dottore Flotti, il più simpatico di tutti.

Dottore Sbardella, come farei senza di te?

Leonardo e Andrea, i meccanici del mio corpo.

Giuseppe Pizzolante, un maestro, un amico, un confidente.

Il gruppo sportivo Carabinieri, il mio capo Luigi Guido, un uomo fantastico, il colonnello Cuneo e la fantastica famiglia dell'Arma.

Il Presidente, un uomo umile, generoso e meraviglioso, che mi vuole un bene dell'anima e che ha portato l'Italia del Tkd su vette altissime.

La Fita, il segretario Campo, l'intramontabile maestro Park e soprattutto tutti i segretari, che lavorano dietro le quinte ma che sono altrettanto importanti e che ci trattano come fossimo loro figli. Grazie Simona, la mia mamma romana, Betta, Carola, Fiorella, Manola, Marica, Gigi, Elis, Michelino, Nicola, Cristiano, Lorenzo, Luca, Karim, Simone, Marco, i super fotografi Roberto e Roberto.

I miei compagni di allenamento Simone, Daniel, Roberto, Matteo, Antonio, Paulina, Maristella, Natalia, vvb.

Il mio compagno d'avventura, Simone Alessio. C'è tempo, il futuro è dalla tua parte, oggi sei stato fortissimo.

Il mio amico Antonino, spacca tutto, ti voglio al top i primi di Settembre.

E poi sperando di non essermi dimenticato nessuno voglio ringraziare i miei genitori, che amo alla follia, mio fratello e i miei parenti/amici".

Tra i commenti quello della dimenticata Elena che risponde con tre cuoricini. "Ovviamente il mio cuore è anche per te!" prova a salvarsi in corner Vito.

