Tokyo 2020, Mirko Zanni bronzo nel sollevamento pesi: non posso essere più felice di così

Partenza da protagonista per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La terza medaglia di bronzo della giornata, quinta complessiva contando l'oro di Vito Dell'Aquila e l'argento del debutto di Luigi Samele. Domen ica 25 luglio Mirko Zanni è balzato sul terzo gradino del podio nel sollevamento pesi nella categoria 67 chili. Davanti all'azzurro soltanto il cinese Chen e il colombiano Mosquera Lozano.

"È una medaglia che pesa troppo, pesano dieci anni di allenamento intenso, con dolori, gioie e sacrifici. Pesa tanto, tutto ciò che ho fatto finora ha un senso", ha detto Mirko Zanni, ai microfoni Rai Sport, dopo il bronzo olimpico conquistato nella categoria 67kg nel sollevamento pesi ai Giochi di Tokyo 2020. "Come cinque anni fa alle Olimpiadi Giovanili sono ancora qui con il bronzo al collo, non posso essere più felice di così. Sono emozionato", ha aggiunto l’atleta azzurro.

Una medaglia che ha sorpreso molti osservatori e che arriva dopo quelle dello stesso metallo di Elisa Longo Borghini nella prova in linea del ciclismo femminile ( già bronzo a Rio) e di Odette Giuffrida nel judo categoria -52 chilogrammi (era stata argento 5 anni fa in Brasile).

A deludere oggi sono stati nuoto e dalla scherma. Alice Volpi perde la finale per il bronzo nel fioretto femminile sconfitta dalla russia Korobeynikova: "Sono arrivata sfinita di testa, ho buttato via un'occasione importante per una medaglia che meritavo. Però questo è lo sport. Ho tirato con il freno a mano, mi hanno detto, questa medaglia di cartone è ancora peggio, sapevo quanto era importante, mi avrebbe fatto sorridere la medaglia di bronzo", ha commentato l'azzurra con rammarico.

Benedetta Pilato è stata esclusa nei 100 rana donne e squalificata, punita per "gambata irregolare". Memorabile, invece, l staffetta azzurra maschile della 4x100 stile libero. Alessandro Miressi, Santo Condorelli, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo hanno vinto la propria batteria con il tempo di 3.10.29, nuovo record italiano. L'Italia si è qualificata per la finale con il miglior tempo e le aspettative sono alte.

